根據中央銀行發布6月第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，14位理事中，除理事陳吉仲（農委會主委）請假外，參與開會的13位理事中，十位偏鴿派贊成升息半碼（1碼是0.25個百分點），三位較認為應升息1碼、相對偏鷹。

央行總裁楊金龍6月理事會後記者會強調，這次升息半碼是「困難的抉擇」，但搭配升準1碼是適合的做法。根據議事錄摘要來看，所有理事均贊同升息搭配調升存款準備率的政策組合，但其中十位理事贊同升息半碼，有三位認為應升息1碼較適當。最後經全體理事表決一致通過升息半碼，搭配升準1碼。

有位理事強調，今年物價上漲主要來自輸入性通膨，是供給面所造成，並非央行所能掌控，但穩定物價是央行職責，仍須適度調高利率以抑制通膨。3月升息後金融機構平均超額準備高於去年同期，因此適度提高存款準備率，降低貨幣數量的流動性，同時限縮金融機構信用擴張的能力，為價量並行的緊縮措施。但考量國內疫情對中小企業造成不利影響，贊成升息半碼及存款準備率提高1碼。

服務業受疫情影響嚴峻，復甦情況並不理想，另位理事認為，央行中小企業貸款專案融通將結束，若再升息1碼，將對服務業及中小企業造成壓力，贊同利率調升半碼及存款準備率調升1碼。央行多年來未調整存款準備率，這次調升將透過乘數效果影響貨幣供給，將嚴密追蹤成效及衝擊力道，做為後續政策的參考。

一位理事表示，3月升息1碼，但隔夜拆款利率等短期利率上升幅度低於政策利率升幅，反映某種程度上僅具宣示效果，因此這次調升1碼應是比較好的作法。

台灣通膨壓力較實際數據顯示高出許多，有位理事指出，不管通膨來自供給面或需求面，均會影響通膨預期，都是央行須著力的地方。這次政策組合（升息加升準）的力道仍顯不足，與全球其他央行政策相較，升半碼非常規，且力道不足。

還有位理事則關注台美利差擴大問題，他認為，近來新台幣匯率貶值，雖然主要反映外資匯出，但Fed於6月升息3碼，7月也將持續升息，這次若僅升息半碼，可能導致追逐利差的企業或個人匯出資金，加重新台幣貶值的壓力，將不利物價穩定，台灣通膨相較他國平穩，主要因油、電、天然氣等凍漲與補貼，經濟金融情勢與3月並無太大變化，且美國大幅升息，故這次升息幅度以1碼較妥當。

對於未來貨幣政策的看法，有位理事表示，自去年4月以來且預期至今年底國內CPI年增率仍將逾2％，通膨期間恐較預期更長，且專家學者的通膨調查也顯示，明年CPI年增率預期仍逾2％。如果今年下半年或未來在疫情受到穩定控制下，國內經濟活動可望回穩，如果通膨問題長期存在，可能會持續造成民眾通膨預期心理，因此未來貨幣政策的考量重點，宜著重通膨預期及通膨問題。

數位理事關注未來經濟情勢不確定性高及台美利差擴大問題，並表達央行貨幣政策宜更加機動，在9月理事會前若有需要，可加開臨時常務理事會議調整貨幣政策，達到彈性、快速因應。