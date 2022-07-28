聯準會（Fed）台北時間28日凌晨一如預期宣布升息3碼，是繼6月後第二度將基準利率調升75個基點，不排除9月還會再升。Fed為壓制通膨祭出40年來最激進升息動作，但主席鮑爾駁斥美國經濟有衰退疑慮，並暗示往後升息腳步可能趨緩。

Fed本次例會決定升3碼（0.75個百分點），是3月啟動升息循環以來第四度升息，加上3月升1碼（0.25個百分點）、5月升2碼（0.5個百分點）及6月升3碼，Fed今年來已升息9碼，聯邦基金利率從近乎零水位攀至2.25％-2.5％區間，觸及2018年12月來新高。

這是自已故前主席伏爾克（Paul Volcker）1980年代大力升息打擊兩位數通膨後，Fed最急遽的緊縮貨幣幅度。

主席鮑爾在會後記者會上被追問，美國經濟是否有衰退之虞。他反駁經濟瀕臨衰退的說法，理由是就業市場仍強健，失業率還在50年低點附近徘徊，薪資及職缺穩定成長。

針對9月例會的決策動向，鮑爾一反前幾次強硬鷹派立場，表示會視經濟數據而定。Fed官員曾一再強調壓低通膨的重要性，即便這意味經濟將因此放緩。

鮑爾雖示意下次集會不排除再度大幅升息的可能性，但要看即日起到9月例會之前的經濟數據來決定。

鮑爾也暗示，一旦基準利率處在既不會刺激也不會限制經濟成長的中性水準，升息步伐就會放慢。鮑爾說：「當貨幣政策立場進一步收緊，我們評估累進式政策調整後影響經濟和通膨程度的同時，放慢升息步調或許是適當作法。」

鮑爾發言釋出鷹中帶鴿訊號，緩解投資人對Fed猛烈升息的不安，27日美股三大指數全面收紅，那斯達克指數收漲逾4％，創2020年4月來最大單日漲幅。

標普500指數盤中飆漲3.9％，也寫下2020年4月來最大單日漲幅，終場漲2.6％報4,023.61點，觸抵6月8日來收盤新高。道瓊指數收漲436.05點或1.37％，收在12,032.42點。

此外美元兌日圓匯率，28日跌深到兌135.105日圓，來到7月6日來的3周低點。