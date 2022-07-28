59歲「功夫皇帝」李連杰縱橫演藝圈40年，早已站穩巨星地位，即使已多年沒有新作品，仍深受影迷愛戴，在影壇地位崇高，近日他曝光近照，原來他和小女兒Jada到捷克遊玩，氣色看上去超好的他，讓網友都大讚他回春不少。

李連杰在IG曬出近照，只見他打扮休閒、戴著鴨舌帽，看上去減齡不少，而他笑容滿面、氣色佳，精神狀況非常好，和過去常被拍到頭髮蒼白、衰老模樣差很大，讓網友都相當開心看到他身體硬朗。

而李連杰此趟還跟小女兒Jada同行，Jada也在IG曬出美照，越大越漂亮的她，遺傳父母好基因，讓網友都讚嘆不已，「終於見到你了，保持健康」、「看到你身體恢復元氣，人很精神，真為你感到高興」、「女兒有你的樣子」、「漂亮的一對父女」、「Jada長得很像爸爸」、「父女情深」。

李連杰曾罹患甲狀腺機能亢進症，讓他需要吃藥控制，不過副作用導致他暴肥，心臟也出現問題，甚至一度無法拍戲，作品產量激減，不過之後病情已經受到控制，恢復狀態還不錯。

不過李連杰前幾年屢被拍到駝背蒼老模樣，宛如8旬老翁，還需要人攙扶，讓外界對他身體狀況都非常擔憂，而近來大多忙於公益活動與推廣武術的他，狀態看起來好很多，也讓粉絲都放心不少。