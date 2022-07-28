力麗集團創辦人、董事長郭銓慶，以思念家鄉為主題，回饋故鄉彰化，即日起至9月11日在鹿港公會堂，舉辦「鄉．建─家、驛站與彰化建築畫作展」，展出全台宅第建築、驛站建築與彰化建築的藝術作品，呈現歷史建築之美。28日舉行畫作展開幕，彰化縣長王惠美等人應邀與會。

力麗集團董事長郭銓慶之子－集團董事郭濟安、力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」執行長李靜綺，及力揚機電董事長黃維安等人與會，邀請大家一起來欣賞藝術之美。

李靜綺表示，這次展覽回到力麗集團創辦人董事長郭銓慶的故鄉，舉辦這次展覽的目的，在於這些古蹟建築有許多美麗的故事，希望能將這些故事一代一代流傳下去，喚起民眾對歷史建築的認識及重視。

李靜綺說，這次的亮點有以樂高積木，來呈現歷史建築，其與歷史建築的比例為1:18，要先了解這棟歷史建築的原貌、並精算其結構，才能將其搭建起來，讓民眾得以了解過去的建築工法。

王惠美指出，力麗集團董事長郭銓慶，是彰化子弟，早期到北部發展，事業有成，秉持取之於社會、用之於社會的精神，成立力麗基金會，長期致力於文化教育藝術，不遺餘力。這次回到彰化鹿港公會堂開展，結合很多藝術家展出古建築作品，透過古建築訴說很多故事，讓更多人了解歷史，進而珍惜古建築。

王惠美認為，這次以「鄉．建」為核心，從「家」、「驛站」與「彰化」三大類別主題建築出發，展出44位畫家所創作的57件藝術作品，主要以全台宅第建築、驛站建築與彰化建築為標的。

其中，包含48件畫作與9件「2021古蹟樂起來積木大賽」得獎積木作品，以多元方式，展現台灣的歷史古建築或著名地標，邀請大家前來鹿港公會堂看展覽。

縣政府也致力於藝文活動，目前在彰化美術館內，展出「台灣彰化‧法國巴黎對話－台法藝術交流展」，歡迎大家前往欣賞藝術饗宴。

鹿港鎮長許志宏表示，郭董事長是彰化子弟，在外事業有成，廣結善緣，也不忘回饋社會。這次回到彰化鹿港公會堂辦理畫作展覽，畫作呈現出許多古建築的藝術之美，歡迎大家來鹿港公會堂欣賞。