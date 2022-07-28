演藝圈美魔女溫翠蘋外型美豔，曾是環球中國小姐亞軍，至今51歲仍保養得宜；近日她PO一系列泳裝照，好身材完全不輸當年參賽選美小姐時，讓網友看得血脈賁張。

最近台灣成了「烤番薯」，許多縣市都創下破38度的高溫，溫翠蘋22日晚間在臉書發文：「熱浪來襲，跳進泳池真清涼消暑！」照片中，溫翠蘋綁起頭髮，臉上化著淡妝，身穿深色圖騰比基尼，在泳池中解放性感曲線，完全看不出年過半百；另外兩張照片，溫翠蘋悠哉地趴在躺椅上，D罩杯上圍呼之欲出，四肢也相當纖細，令網友看得目不轉睛，紛紛留言讚嘆：「妳還是這麼漂亮」、「不愧是環球中國小姐，美麗俏佳人」、「眼睛要往哪裡擺才好」、「這身材也太不科學了吧～我是看著妳長大的耶」。

有過兩段婚姻的溫翠蘋，與日籍前夫齊藤義行育有21歲女兒溫心舞（Issa），女兒遺傳到她的優良基因，臉蛋貌美又有173公分，是標準的九頭身美女，本來在美國唸書，因疫情返台2年，偶爾現身螢光幕，不過溫翠蘋昨（27日）發文表示，女兒要回紐約繼續完成學業，忍不住感嘆：「當離別的這一刻來臨，母女倆還是忍不住淚水，雖然捨不得分開，但還是要放飛她去衝、去追尋她的人生夢想。回到家，整理了空蕩蕩的房間，不禁感覺心中似乎空了一塊，又忍不住淚水直流。這就是為人母的心情啊！」

許多為人父母的網友都很能體會溫翠蘋的心情，也誇讚溫翠蘋和女兒很像姊妹，都很漂亮。