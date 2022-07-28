民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌論文抄襲案，關鍵人余正煌澄清未抄襲，林智堅競選辦公室回應，請國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，並期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平原則，完成相關案件審定，還給林智堅清白。資深媒體人李艷秋整理出林智堅辦公室的5個回應稱「絕了」，並指「期待台大社科院學倫會能公正公平，還林智堅清白」這一點最搞笑，林智堅連去都不去，還多方抵制，要怎樣還他清白啊？

李艷秋28日在臉書粉專貼文表示，台大論文抄襲案的當事人余正煌發出他未抄襲的聲明後，論文門事件就炸鍋了，林智堅辦公室的回應可絕了，她整理出以下5點：

1.「小智並沒有指責任何人抄襲」：李艷秋指出，林智堅不是說「我是原創，提供給余學長，他先畢業」，陳明通也說「林是論文的原創者」，所以余正煌非原創，「不是原創卻寫出高度相似的論文，不就是抄的嗎？是我中文太差嗎？」

2.「小智說，余正煌的聲明和陳明通教授的說法是相符的，也就是論文相似是與陳明通的教學與指導論文寫作有關」：李艷秋表示，余正煌已經提出論文中兩處錯誤的源頭，證明是自己查找資料，但是林智堅連錯誤也照抄，甚至忘記自己是中華大學碩士，還跟著余同學稱自己是「准」碩士，連錯字都一樣，難道這也是陳明通指導的嗎？

3.「小智說，國民黨干擾學術自由，竟然向台大檢舉余正煌抄襲」：李艷秋指出，既然林智堅不承認抄襲，指導教授也全力護航，要釐清真相，當然要余同學出面說明，「你一方面指控國民黨干擾學術，一方面阻擋審定會召集人、台大社會科學院院長蘇宏達任學倫會召委，根本是媽的多重宇宙，不搞穿越就完全不知他們在說什麼。」

4.「小智呼籲，國民黨停止將髒手伸向校園及公務機關」：李艷秋質疑，中華大學擔任林智堅論文審查委員會召委的系主任突然請辭走人，有點學術良知的大概都幹不下去。至於那位董事長，本業是民進黨發言人，稱髒手染指校園太沉重，「應該只是富貴手啦！」除了校園外，這些年把手伸入公務機關的，「你覺得是國民黨還是民進黨幹得多？」

5.「期待台大社科院學倫會能公正公平，還林智堅清白」：李艷秋認為，這點最搞笑，「你連去都不去，還多方抵制，要怎樣還你清白啊？」她認為林智堅面對余正煌出面已經語無倫次，「誠心希望小智能穩住，這個夏天，就靠你消暑了。」