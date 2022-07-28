近來一名外國模特卡洛琳娜萊克(Carolina Lekker)，計畫參與今年巴西翹臀小姐大賽(Miss Bumbum)，因此她必須在入圍決賽的16人中拔得頭籌，為了確保自己能夠穩拿冠軍寶座，她的備戰方式十分獨特，竟是自創的「嘿咻減肥法」，希望能靠著和男生大量啪啪啪，好去燃燒身體多餘卡路里，以達更好瘦身效果。

根據《每日郵報》報導，性感模特卡洛琳娜曾拍過《花花公子》雜誌，自然外貌亮眼又有姣好身體曲線，她的傲人翹臀更有38吋(96公分)，是極具奪冠可能的熱門人選之一，不過為了贏得冠軍她顯然認為不夠，她認為，嘿咻時會燃燒大量卡路里，再加上她很享受嘿咻的愉悅感受，藉此能將運動跟興趣做結合。

卡洛琳娜表示，現在她每週至少有4天，且一次都會嘿咻5小時，希望靠著密集的「嘿咻減肥法」能夠減掉6公斤。另外為確保上陣時的體力，卡洛琳娜也改變了自己的飲食習慣，避免攝取汽水、酒精、乳製品和任何高脂肪食品。現在她吃很多黑巧克力、香蕉、雞蛋以及蜂蜜，盼能達到更好瘦身效果的目的。

然而，過度縱慾的結果會消耗大量體力，她也坦承會影響身體賀爾蒙，而且當她什麼事都不做的時候，靜止心率竟也會增加，因此卡洛琳娜表示，她也會在一周內安排休息幾日，尤其星期日對她而言非常神聖，當天她不計畫做任何事，至於週間的其他日子，她也會輪流休息來維持身體正常機制運作。

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