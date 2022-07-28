在今年PLG選秀會當中，以桃園領航猿一口氣選了張鎮衙、白曜誠、丁恩迪、林子洧與呂蔡瑜倫5人最多，領航猿總經理陳信安表示，「我們應該9成都有選到，唯一少的1成，就是我們沒猜到新北國王選走李威廷，這點我們真的沒猜到。」

「我們的狀元籤選擇張鎮衙，因為我們對他相當期待，除了擁有身高，又有三分外線，加上我們原本就有的林正、陳冠全等鋒線，我對我們鋒線陣容更多期待了，」陳信安說，「其實過去兩周時間，我過得很煎熬，現在總算選完了。」

至於為何今年第3順位探花籤選擇白曜誠，而不是丁恩迪，陳信安的解釋是，「因為我們想讓今年前3順位都是本土球員，加上丁恩迪不在台灣無法到場，這樣子拍起照來才好看啊！」他的這番話頓時引發現場所有媒體笑聲連連。

不過林子洧與呂蔡瑜倫成為今年同時被PLG、T1聯盟與SBL選秀會獲選的兩名新秀，陳信安說：「林子洧除了擁有國手資歷，身材好也有外線，呂蔡瑜倫是我的松山學弟，他在日本打4號位且扛老外，來到我們這裡可以轉成2或3號位。」

只是這兩人最後到底會選擇到哪個聯盟打球，陳信安笑著說：「我們應該有33.33333％，也就是三分之一的機率可以得到這兩名球員，就跟白曜誠也被T1高雄海神選上，這樣子我們機率就有二分之一了。」