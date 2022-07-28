詐騙手法不斷推陳出新，常用的手法莫過於假投資、假交友、假解除分期付款，或是電話詐騙。日前一名網友就接到一通疑似詐騙電話，告知目前使用的電話號碼即將被停用，沒想到原PO只回了一句話，就讓對方嚇得趕緊掛斷，貼文一出後讓許多人不禁嘴角失守，笑說「一開局就放大招」。

原PO今（28）日在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己接到一通語音通話，「您的電話即將被停用若有問題請按9，由客服人員為您查詢」，原PO果斷地按下按鍵，馬上就有客服人員接起電話，親切地說「中X電信您好，有什麼需要為您服務？」

原PO向電話那頭說明，剛才收到通知電話要被停用，客服人員則禮貌詢問「電話號碼幾號？我幫您查詢」，但這時原PO不假思索，「這是公司電話耶！」嚇得對方直接掛斷電話，讓原PO不禁笑說，「真是的！我還想知道公司電話你們可以怎麼搞，怎麼可以這樣，不給我機會」。

貼文一出引起許多網友熱議，「笑死，遇到對手了」、「還沒過招直接結束XD」、「可能想說再去騙下一個比較快」、「開局就放大招」、「以前一個朋友，直接放日本片給對方」，但也有網友提醒原PO，「最好再打去電信公司查一下帳單，看有沒有異常」。