台中知名的潛能劍道館館長李鴻明，為了圓女兒的烘焙夢，近期在七期黎明路二段劍道館旁，創立「城市牧人烘焙坊」，主打爆漿麵包；城市牧人烘焙坊日前攜手樂渴飲品，邀唐氏症基金會參與烘焙體驗跟品嚐，不僅喝到樂渴的招牌飲品，唐寶寶們也初次體驗剛出爐的爆漿麵包；烘焙坊後方也是馬廄區，李鴻明本身飼養了二匹馬，唐寶寶還跟馬互動與餵食，玩得不亦樂乎！

李鴻明表示，因為自己喜歡甜點跟美食，能將最棒的點心跟爆漿麵包與消費者分享是最快樂的一件事，因為麵包內充滿愛與希望，而且「城市牧人烘焙坊」是七期唯一互動式的麵包烘焙坊，消費者前來購買爆漿麵包，還可以跟馬兒互動，這也是特色之一。

樂渴飲品業者表示，平時都會投入公益活動，雖然飲料店剛開幕，不管多累、多疲倦，看著唐寶寶天真無私的笑容，一切的付出與辛苦都值得了，樂渴未來也會繼續投入慈善公益活動！

出席活動的唐寶寶，來自中華民國唐氏症基金會所屬「天生我才台中南屯站」，其性質為小作所。在小作所，學員藉由製作手工皂學習工作態度及技能，努力朝「就業工作」的夢想邁進。該基金會在台中經營小作所的服務成果，已被各界肯定，「天生我才台中南屯站」開站後歷經三次評鑑，均獲得優等的好成績；「天生我才台中霧峰站」開站迄今，接受第一次評鑑亦獲得優等。

隨著中秋佳節的腳步接近，唐氏症基金會籲請各界以具體行動購買禮盒、支持唐寶寶就業；今年還特別以「平安、祈福、圓滿」為主軸，推出多款秋節限量禮盒，希望透過愛的禮盒傳遞祝福，也祈求度過疫情危機、民眾早日回歸正常生活的軌道。