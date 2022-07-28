美國商務部28日公布，美國第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達0.9％，遠不如市場預估的擴張0.3％。而美國第一季GDP終值季減年率為1.6％，這意味著：美國經濟連兩季負成長，符合「技術性」衰退定義。

受到全球供應鏈持續受阻、通膨不斷飆漲與俄烏衝突延燒等衝擊，導致美國經濟連兩季萎縮，加劇市場對於經濟衰退的擔憂。

分析師表示，美國通膨居高不下連帶壓縮消費者支出，因此導致經濟成長放緩，畢竟消費者支出佔經濟產出三分之二。