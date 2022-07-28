網友在國道上目擊1輛賓士疑使用自駕模式，駕駛座男子及後座2人全部呼呼大睡，剩下副駕駛座男子悠哉地滑手機，影片曝光嚇壞不少人。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

林志穎駕駛特斯拉疑因自動駕駛，導致自撞分隔島釀火燒車，使外界對於自動駕駛掀起不少討論；近日有網友在國道上目擊1輛賓士疑似使用自駕模式，駕駛座男子及後座2人全程呼呼大睡、姿勢東倒西歪，剩下副駕駛座男子悠哉地滑手機，影片曝光嚇壞不少人。

該名網友提供影片至臉書「記者爆料網」，1台白色BMW行駛在國道公路上疑似開了自駕模式，駕駛男子及後座2人全已熟睡，只剩副駕駛座的乘客在悠閒地滑手機，該網友目擊畫面後感到非常危險；據交通法規「危險方式駕車可罰6,000到3萬6,000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。

網友在國道上目擊1輛賓士疑使用自駕模式，駕駛座男子及後座2人全部呼呼大睡，剩下副駕駛座男子悠哉地滑手機，影片曝光嚇壞不少人。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

其他網友紛紛留言「醒了直接投胎」、「科技造就出一堆不怕死的」、「不求同年同月同日生，但求同年同月同日死」、「沒關係啦，人類講求科技嘛！等醒來的時候在另外一個世界也說不定」、「是睡著還是昏倒」、「科技越進步，人的智商越退步」、「這是被觀落陰了吧」。

先前就有男子在社群平台放上自己開著自駕特斯拉在國道睡著，時速飆破246公里的影片，還發文炫耀「台北台中46分鐘」，引發網友熱議，網路上也有多段駕駛使用自動駕駛後在駕駛座呼呼大睡，被一旁民眾拍下的驚悚影片。