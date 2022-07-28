美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）已經擬定亞洲訪問的行程表，據美媒報導，已確定的行程表中包括了訪日本、印尼及新加坡，但未包含台灣。消息人士說，馬來西亞也可能是其中一站。美國媒體對於裴洛西此次亞洲行可能訪問台灣造成與中國之間的政治爭議極為關注，《華盛頓郵報》發表社論公開勸說裴洛西勿在此時訪問台灣，若從現實主義觀點評估，「台灣之行應該保持靈活與謹慎」。

美國眾議院議長裴洛西計劃訪問台灣一事引起了北京強烈警告，美國總統拜登甚至以「即將與中國國家主席習近平通話」以及「軍方覺得現在訪問台灣不是個好主意」為由，希望裴洛西謹慎行事。但美軍方面也為裴洛西可能訪台做了應對的方案與準備，美軍雷根號航母已離開新加坡駛向南海，可能會進入西太平洋。

由於中共官方與軍方措辭嚴厲的警告，引起國際矚目，反而使得裴洛西訪台有些騎虎難下，尤其下半年即將進入美國期中選舉的關鍵時刻，任何退讓都會給選民軟弱的印象，不利於目前已趨於疲軟的選情。在共和黨議員的支持與鼓勵下，裴洛西訪台的政治效應更顯得份外詭異，目前裴洛西已向眾議院外委會兩黨領袖徵詢同行的意願，但共和黨的麥考爾(Michael McCaul)已表明因行程衝突無法一同前往亞洲，至於民主黨的米克斯(Gregory Meeks)則尚未給予回覆。

外界認為，裴洛西是否訪問台灣，可能要到28日拜登與習近平通話之後才會明朗化。美媒《華盛頓郵報》編輯部罕見公開發表社論勸裴洛西不要在現在這個時刻訪問臺灣。

該報以《裴洛西應該在適當的時機下訪問台灣》，為題指出，在政治和外交活動就像一般的生活一樣，每件事都有適合的時間和地點。儘管如此，很難想像在任何情況下，拜登總統會公開思考像議長裴洛西是否應該訪問台灣這樣敏感的問題。拜登向裴洛西說「軍方認為這不是個好主意」，這並非是個明智的做法，因為這種說法給外界2個印象：1.總統知道中國可能對裴洛西訪問的座機構成威脅；2.決定政策的變成是軍方而非文職領導人。同時，中國也因此無法對此事保持低調或沉默。

社論說，那麼現在的困境要如何解決？誠如文章最先提到的老生常談：每件事都有合適的時間和地點。從現實主義觀點必須承認，短期內裴洛西訪問台灣並不合時宜。因為接下來幾個月有很多敏感事件，包括拜登和習近平通話、中共即將召開20大決定下一任領導人是否由習近平連任、中國內部局勢因為疫情而特別緊繃等等。因此裴洛西台的台灣之行計劃要靈活而謹慎，而值得稱讚的是，她已經做到了，同時也正在等待執行計劃的最佳時機。