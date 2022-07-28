聯亞生技28曰表示，旗下新冠疫苗UB-612，將由美國Vaxxinity執行長胡世一代表參與白宮高峰會，與Moderna及Pfizer等代表共同討論次世代新冠疫苗之設計與生產（Next-Generation Vaccine Design and Manufacturing）。

聯亞表示，創辦人王長怡帶領團隊設計獨特新冠疫苗具備多重優勢，包括可誘導B加T細胞全方位免疫反應、可有效誘導免疫記憶效應、中和抗體力價持續時間最久、等特性。

此外，UB-612疫苗序列設計雖以SARS-CoV-2病毒原始武漢株為基礎，但因其誘導T細胞免疫之胜肽序列源自於病毒S2、N及M蛋白高度保留區，故於爾後變異株alpha、beta、gamma、delta甚至現今Omicron BA.1至BA.5廣泛突破性感染之時期，更顯現UB-612抵抗各種變異株廣譜性保護之優越價值。

聯亞生技集團自2003年SARS危機起，即在台持續投資疫苗生產鏈的「基礎建設」: (1)聯生藥蛋白質原料藥廠，於UB-612疫苗生產初期即可達年產量5000萬到1億劑; (2)聯亞藥進行製劑調配與後半段生產的設施，也可於今年底達年產量4至5億劑之產能。

經統計全球新冠疫苗市場已達930億美元，未來UB-612將在此新冠疫苗市場佔有一席之地。