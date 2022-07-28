女星解婕翎擁有甜美長相與火辣身材，從剛出道的「宅男女神」升級為如今的「電競女神」，IG擁有超過63萬追蹤數；今年37歲的她保養得宜，從外表上看仍似少女，駐顏有術令人佩服。她近日在社群平台曬出美照，讓許多網友直呼「又暈船了」。

解婕翎今（28日）在社群平台發文：「默默的下禮拜就要八月了！時間真的過的好快，先提醒大家記得翻頁。」她話鋒一轉宣傳自己主持的節目「是不是也要提醒大家差不多要存錢了，哈哈哈哈哈！今天晚上有《顏值廚房》，記得21:00 YouTube見。」她躺在地毯上，身穿櫻桃圖案吊帶背心和短褲，解婕翎一雙電眼看向鏡頭，兩手擋住嘴巴表情非常可愛，畫面中她用90度的姿勢抬起白皙美腿，褲子除了露腿根還露到屁股蛋，姿勢引人遐想。

美圖短短時間就獲1.2萬讚，足見她的高人氣，網友紛紛留言：「流量密碼」、「這美腿，J0正爆了」、「這個姿勢！我先止一下鼻血」、「看到蜜大腿就開心」、「完了，我又暈船了」、「這角度有點壞壞」、「喔喔喔上帝視角」、「這個姿勢好色色」也有粉絲抓到重點，文字似乎在預告明年的寫真掛曆將要開賣，興奮問「明年的要出了嗎！」

解婕翎近期和阿達、廚佛共同做創業企劃，三人要一起開炸雞店，號稱真實創業實境，連賠錢都來真的，該企劃引起不少網友關注。