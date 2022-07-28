中華工程董事長陳瑞隆今日表示，最大願望是希望陶朱隱園順利可以銷售，陶朱隱園目前已經陸續有「金字塔頂端」消費者來參觀，並且與其保持密切的聯繫。

陶朱隱園自11年前即推廣高樓層種樹，吸碳抗暖救地球，首創每層樓向上旋轉4.5度，創造出空中庭園的大露台，可以種3米以上的喬木，整棟建築物外觀看起來就像一棵大樹。走進陶朱隱園的一樓庭園，可以明顯感受出比外面的溫度涼爽許多。

中華工程耗時超過三年打造的生態庭園與自然大瀑布。利用水氣和庭院裡的樹氣結合產生的芬多精，對人體的身心靈有極大的益處，吸引了非常多小動物棲息，營造出生物多樣性的友善環境，藍雀、喜鵲、松鼠、蝴蝶、蜜蜂都已經是陶朱隱園的常客。目前實品房已經完成，公設還在進行部分的調整，已開始邀請特定的貴賓進行賞屋。

陳瑞隆表示，對於陶朱隱園不論是物業管理、庭園、建築物本身往最好的方向改善，更貼近市場的需求。