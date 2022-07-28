華為宣布在台上市三款穿戴新品，包括兩款TWS耳機FreeBuds Pro 2、FreeBuds SE，以及智慧手環Band 7，其中FreeBuds Pro 2是是全球首款3麥克風陣列主動降噪TWS耳機。

華為表示，透過全球海量大數據分析，包含10,000個人耳3D建模、400小時以上真實佩戴回饋、細節優化，設計出更加貼合耳道的耳機，FreeBuds Pro 2也內建多項華為領先業界的技術，包括原音雙單元驅動、即時聽感優化、智慧動態降噪2.0等，最大降噪深度為47 dB，建議售價為5,990元，8月1日起於各通路開賣。

FreeBuds SE為入門款TWS耳機，採用10公釐動圈單元搭配高靈敏複合振膜、淺入耳式設計，適合聆聽各類流行樂，耳機單次滿電可達6小時播放音樂時間，搭配充電盒續航達24小時，充電10分鐘可以播放音樂2小時，建議售價1,490元，8月1日起開放預購，8月15日起於各通路開賣。

至於智慧手環Band 7，華為表示機身不到1公分、螢幕跨度僅47公釐，更加貼合手腕，1.47英吋AMOLED彩色螢幕加上全新介面，並支援多項華為Tru系列科技，可測量血氧、心律、睡眠，並提供96種運動模式、專業運動演算法，提供跑力指數、VO2Max、恢復時間和訓練效果等運動評估與建議，以及全天候壓力偵測、久坐與喝水提醒，配備兩週續航力，建議售價為1,490元，8月1日起於各通路開賣。