一支國際科學家小組經過病毒反覆比對後，他們認定武漢的「華南海鮮市場」就是新冠肺炎的爆發點。

每日科學(scitechdaily) 報導，最初的COVID-19病例出現在2019年 12月華南海鮮市場，因此早在3年前，公眾就一直懷疑這個經常販賣活體野生動物的地方，就是病毒的擴散地點。不過之後又被大陸衛生官員給駁回，官方說法認為還有更早的病例。

不過，美國猶他州立大學(Utah State University)的研究團隊，重新檢視華南海鮮市場的環境與病毒型和早期病例，他發現市場有發現帶病毒的蝙蝠、狐狸和其他活體哺乳動物，而且市場可以販賣肉類，或是毛皮消費，這都是病毒變種的溫床。這篇研究已發表在2022 年 7 月 26 日的《科學》雜誌上。

研究團隊主持人史蒂芬•高登斯坦(Stephen Goldstein)說：「這是最新一份關於COVID-19 大流行最初階段的研究，我們已提出足夠有力的證據，顯示華南海鮮市場的野生動物銷售，與首例人類感染新冠病毒有直接關連。」

該研究的主要發現包括：

1.最初的SARS-CoV-2病毒，可以追溯到市場上10~15個出售活狗、老鼠、獾、豪豬、狐狸、野兔、土撥鼠、刺猬和中華麂（一種小鹿）的攤位。衛生官員和研究人員在動物籠子、推車和排水格柵上，檢測到SARS-CoV-2 冠狀病毒。

2.2019 年 12 月，距離市場1公里以內的社區，是該病毒唯一傳播的區域。大陸的官方說法此前曾暗示，新冠病毒另有起源，是從該市其他地方進入市場，並在顧客之間傳播的。但是新的報告不支持此說，新證據強烈表明，該病毒在活體動物銷售過程，慢慢傳播到附近的社區，然後傳播到整個城市。

3.在市場上檢測到2個 SARS-CoV-2 病毒的變體。這表明這早期的2種變體都獨立起源於市場，如果病毒起源於其他地方，則理論上來說，市場應該只有1變體病毒。

最後展望未來，研究人員表示，應該更全面的瞭解野生動物貿易，並且對相關的市場活動，進行更全面的檢測。