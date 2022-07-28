新竹棒球場重建啟用卻像場災難，2天職棒賽事造成多名球員受傷，其中富邦悍將林哲瑄肩傷整季報銷，眾怒難犯下，中職會長蔡其昌決定暫停球場使用。媒體人朱凱翔今(28日)在《大新聞大爆卦》節目中痛批，20日球員工會已經列出球場27點缺失，其中幾項有如唐朝預言書《推背圖》般，一一在受傷球員身上應驗；直指蔡其昌明明收到球員工會的建議，為了開幕沾光仍然放行開賽，諷刺他不愧是「史上最強會長」。

朱凱翔說，球場剛啟用時的風向是「小智、虹姊，我們一起做到了」，72小時之後，風向變成「新竹市政府，麻煩你們出來負責」，但這不能只甩鍋給味全龍，職棒聯盟也要負責，因為根據聯盟規章，「最後就是你決定是不是能打嘛！」

他回顧：「2017年職棒跑去花蓮打明星賽的時候，球員工會就反映說，『你們這個場地太爛，我們不打喔！』聯盟就跳出來處理了，那新竹球場之前難道都沒有這樣的機制嗎？聯盟覺得可以打，那就有責任。我在禮拜二(26日)還質疑過球員工會，結果發現20日，也就是開幕前兩天的時候，球員工會曾經做出一份『使用回饋心得』，他們在測試賽打完之後，曾經彙整過很多心得交給聯盟，這真是一個震撼彈吶！」

「這真是雙門跑車！我們想下都下不了，每天都有論文門跟球場門的新料出來。」朱凱翔說，原來球員工會是有講過的，但他們的聲音並沒有被其他人聽到，主持人李珮瑄指出球員工會列出的第一點「紅土區稍嫌鬆軟，不夠紮實，顆粒過大」，朱凱翔驚嘆：「這真的超荒謬，簡直比《推背圖》還神吶！20日跟你講會發生這些事情，22、23日全部發生了！」

球員工會列舉的新竹棒球場27點缺失，如神預言般一一應驗在球員的傷勢。（圖／取自《大新聞大爆卦》）

朱凱翔細數，「第一大項第3點『降低不規則彈跳球的可能性，避免選手受傷』，劉基鴻就是這樣受傷的；第1點『紅土區稍嫌鬆軟，較容易累積體能負擔及下半身運動傷害』，張祐銘就是這樣跌倒的；然後第二大項外野草皮，『外野草皮不夠平整，碎石粒過多，相較於其他球場，感覺過硬，撲接時很有可能造成運動傷害』，3天之後，林哲瑄肩關節唇撕裂，就是發生過了啊！」

「逼得蔡其昌今天早上不得不發出聲明，再次道歉。」朱凱翔說，「他只能證實說『對，我有收到』，但是你能要他怎麼辦呢？『總統要來了啊！小弟我台中市長選情雖然看起來看不到盧秀燕的車尾燈，但還是想要抓住一些希望的尾巴啊！總統C位已經排好了，還有小智、虹姊，還有我，多希望靠著新竹球場開幕沖沖喜，光環加持一下；球員工會？歹勢啦！知道啦，知道了』，你有在乎嗎？你有當真嗎？」

朱凱翔痛批，網軍也不敢再幫蔡其昌洗風向了，只剩他這類反串仔還在說：「史上最強會長！（雙手比讚）希望大家不要忘記這個稱號，蔡其昌啊，你幹的啊！」