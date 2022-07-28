為了減少食物浪費，台灣四大超商都推出了「珍惜食物」的促銷活動，在特定時間內，即將過期的食品會貼標打折，讓許多小資男女抓準時間撿便宜。日前有一名網友發文討論「物價飛漲，吃超商是不是比較省？」不料貼文一出，許多人都點名一大問題。

原PO在《PTT八卦板》以「現在吃超商真的比較省欸…」為題發文，表示以前只要買超商的便當，都會被笑是「盤子」，但隨著物價飛漲，再加上即期品特價的加持，現在反而覺得吃超商更省錢，「我是嘉義人都有這樣的感覺了，有沒有八卦？」

貼文發出後引來網友熱議，有人笑說「不是友善時光的食物！我可是不吃的唷」、「義大利麵比一堆破爛店都還好吃」、「香腸便當65折最頂」。然而有更多網友則是指出，「超商義大利麵鈉含量都超高」、「三餐都吃的話，變高血壓預備軍」、「省起來看醫生嗎」、「你是代言超商喔，那蔬菜量會便秘吧」。

據衛生福利部建議，一般成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽）。《中時新聞網》過去曾報導，「微波食品有2地雷」，營養師李婉萍提到，微波食品為了要調味好吃，大多較鹹、鈉含量較高，且微波食品大多是澱粉類加上少許肉類的組合，蔬菜、膳食纖維的比例較低，要注意營養均衡的問題。