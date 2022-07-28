品牌廠華碩年度5G旗艦手機Zenfone 9正式發布，捨棄延用三代的翻轉鏡頭設計後，此回以單機款、嶄新四色（午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍）登場，29日即於全台華碩專賣店、官網及各大電商平台開賣，8月1日起全通路同步上市，8G／128G版本建議售價NT$19,990元起。

Zenfone 9採用高通最新4奈米製程Snapdragon 8+ Gen 1處理器，可單手握持的5.9吋精巧機身配置了120Hz AMOLED螢幕，機身側面的ZenTouch按鍵內建指紋感應器，一觸解鎖超便利，亦可滑動查看通知、重整網頁或進行多媒體控制，砂岩紋路質感的背蓋可防污防指紋殘印，並可透過「雙擊背蓋」快速啟動自訂功能。

較上一代進化並重新調校成像色調的雙鏡頭模組，包含5,000萬畫素主鏡頭與1,200萬畫素超廣角鏡頭，分別配置了IMX766及IM363的SONY感光元件，尤5,000萬畫素的主鏡頭更搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術，無論是動態拍照、錄影或夜拍，皆能擁有穩定清晰的專業攝影體驗。

另在光軌模式下，以預設長曝光參數拍攝瀑布、星軌、車流等流動軌跡，一鍵直覺專業成像，加上IP68等級的防塵防水攻能，在戶外使用亦無負擔。此外，Zenfone 9搭配Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，同時保留3.5mm耳機孔，提供絕佳聽覺饗宴。

華碩此回找來身兼攝影師的知性女星林予晞擔任Zenfone 9品牌大使，後續並將與四位攝影專家包括章潔、武敬凱、Ada Lin與Sammi Fang等人，分別就城市夜拍／街景、人像、動態錄影、美食、旅遊風景等五大主題，規畫手機攝影線上學堂，提供Zen粉實用且精彩可期的使用心得內容。

Zenfone 9將於8月1日在全台通路上市，除8G／128G版本建議售價NT$19,990，8G／256G版本建議售價NT$21,990，16G／256G版建議售價NT$25,990，另搭配電信指定專案手機0元起。

華碩專為Zenfone 9用戶開發「Connex智慧擴充配件組」與「快取背包配件」。「Connex智慧擴充配件組」包含多功能手機殼、便攜卡夾及可自動開啟串流媒體的感應式手機架，供消費者自由組裝使用，建議售價NT$1,290。

「快取背包配件」採用磁吸與繩索雙重防摔裝置，可將Zenfone 9固定於背帶上變身運動攝影機，解放雙手，記錄雙眼所見景致，取下手機立即開啟相機應用程式，建議售價NT$2,099。