亞洲生技大展今於南港展覽館二館盛大開幕，為期4天的活動，共邀集來自15個國家、超過50家上市櫃企業以及550家指標性大廠參展展出；開幕式中，也頒發了本屆「2022傑出生技產業獎」，由中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技勇奪產業金質獎。

總統蔡英文於開幕式上以影片方式致詞，她表示，2021年台灣生技公司營業額突破新台幣7000億元，較前一年成長近10％，而今年生技展以「串接亞洲生技價值鏈」(Connecting the Asian Value Chain)為主題，也說明了台灣生技領域日益提升的競爭力。

蔡英文表示，疫情下凸顯了生技產業的重要性；政府也正致力於修正法規，推動細胞治療與遠距醫療、立法指引再生醫療的發展，並成立基金支持相關研究。

前副總統陳建仁則表示，生技產業多年來已是台灣發展的重點產業之一，不論學研單位、政府與業者，皆合力打造產業生態系，他也期待，今年展會能創造更多國際合作機會。

亞洲生技大會主席李鍾熙致詞表示，今年為新冠疫情下的第3年亞洲生技大展，在「實體＋線上」結合的展會中，大會除了規劃15場主題論壇，邀請來自全球108名包括製藥業CEO、投資業者等專家分享外，更有88場公司介紹，及首度舉辦的「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」。

主辦單位表示，本次邀集來自15個參展國家、超過50家上市櫃企業、550家指標性大廠，共1500個攤位，從研發到應用，完整展現生技產業脈動與成果。展區內規劃全新「CDMO」專區，以及生物相似藥、細胞治療與再生醫療、精準醫療級基因檢測、醫藥醫材、生技服務、智慧醫療、國際醫藥、製藥設備與儀器、政府學研及新創產學育成等14大專區。

開幕式中，也邀請本屆「2022傑出生技產業獎」14家生技公司得主，由陳建仁頒發獎牌。本屆的「傑出生技產業金質獎」，由中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技勇奪；「潛力標竿獎」則由祥翊製藥、台新藥、偉喬生醫、利統、地天泰農業生技榮獲。

以技術為主的「年度產業創新獎」，則由藥華醫藥的「百斯瑞明」、宇康生科的「可調式創新咽喉植入物APrevent VOIS」、明達醫學「全自動可攜式免散瞳眼底照相機」、葡萄王生技「富含猴頭素A猴頭菇菌絲體」、興農「生物農藥用光桿菌0805-P2R菌株」獲選。

論壇亮點，聚焦後疫時代超前部署、醫療科技跨界創新；首場論壇7 (Session 7)，由美商安美睿生技(Amarex)共同主辦，以「防範未來大流行」為題，邀請日前才獲得有機化學領域大獎—「四面體獎」(Tetrahedron Prize)、前中研院院長翁啟惠、英國醫療數據分析公司Airfinity執行長Rasmus Bech Hansen、安美睿執行長Kazem Kazempour等，分享新冠病毒變異株不斷突變下感染者的長新冠(COVID Long Haulers)挑戰，以及如何透過開發廣效mRNA疫苗，和數據分析預測下一個病毒株、超前部署足夠的新冠疫苗，以面對下一個大流行。

論壇8 (Session 8)是由經濟部技術處、工研院攜手美國嬌生集團(Johnson ＆ Johnson)成員之一的楊森藥廠(Janssen Biotech Inc.)以「醫療保健創新策略」為題，邀請嬌生創新亞太區總監Stephen Lee與嬌生創新育成中心JLABS亞太區主管Sharon Chan、嬌生創投負責人Wei Wu分享國際經驗，同時工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬也推廣「臺灣楊森計畫」，盼藉由「臺灣楊森計畫」加速我國生醫產業技術創新與國際競爭力。

台杉資本共同主辦的論壇9 (Session 9)，則是從台灣由優勢資通訊(ICT)與醫療產業出發，邀請核心觀點有限公司(Presentality)執行顧問Lenny Chen、臺北醫學大學醫學資訊研究所李友專特聘教授、鉅怡智慧(FaceHeart)總裁Jerry Chang探討台灣兩大優勢產業結合過程中常見的誤解，並如何解決此鴻溝將兩大優勢結合，以贏得全球競爭；此外，也邀請了醫守科技、醫乘智慧、慧康生活科技等醫療科技新創參與座談分享經驗。

壓軸的論壇10 (Session 10)，由國衛院共同主辦，以「AI與數位健康」為題，邀請到生命科學產業數位轉型領頭企業 Medidata經理Aparajeeta Priyadarasini、賽紐仕醫藥(Syneos Health)腫瘤學臨床治療創新策略總監Grace Lin分享AI運用於國際臨床試驗設計的經驗；陽明交大教授蔡亭芬、羅氏醫療診斷設備(Roche Diagnostics)客戶成功經理Sylvia Wong則分享如何運用AI精準治療患者；此外，也邀請到安侯建業健康照護產業主持人蘇嘉瑞，分享數位健康領域的投資趨勢。