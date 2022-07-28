現在愛美的人越來越多，醫美又很盛行，微整形或是體態調整都沒什麼大不了，近期台中一家手工地瓜球店老闆娘Bella認真工作的倩影，被路人PO上臉書社團，性感爆乳讓眾人焦點全放錯，但也有酸民一看就說是假奶；Bella接受台俄異國夫妻檔YouTuber「Roman and Sharon」詢問雙球真假，她大方認「是假的」，高EQ回應被廣大網友讚爆。

台中大甲有一攤手工地瓜球店的老闆娘Bella近期因身材爆紅，連台俄異國夫妻檔YouTuber「Roman and Sharon」都忍不住特地前往採訪；Sharon看到Bella超兇猛上圍不免好奇問「是真的假的」，Bella當下毫無保留承認「（胸部）是假的」。

Bella高EQ被網友讚爆。(圖/ 摘自[email protected] Roman and Sharon)

Bella傲人身材在網路上也引起部分網友質疑，一直酸她是假奶，對此Sharon也表示疑惑，問她是否會受到那些輿論影響，Bella坦然地回應：「我覺得就自己喜歡嘛，沒有必要在乎別人的眼光」；就算聽到別人揶揄自己是假奶，Bella也說不會多做回應，高EQ表現讓Sharon相當佩服。

影片曝光後，也有許多網友留言力挺Bella，大讚她的想法，「誠實很好，不管真假我們看得都很開心」、「至少有勇氣承認」、「哇Bella已經比那些假的還在那邊裝真的好太多了」。