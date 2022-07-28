民進黨新北市長參選人林佳龍今（28日）晚接受電視節目專訪，向新北市長侯友宜下戰帖辯論市政，認為「侯是超級強棒」，但他不會懼怕，辯論方式、主題、提問的人，雙方可各自提半，如侯拒絕，「會讓人民覺得你怎麼那麼驕傲。」

林佳龍表示，自宣布參選後，多次與侯友宜進行議題交鋒，包括觀音山、林口交流道、恩恩案，表現不輸人，認為侯友宜是沒被檢驗過的人，為何不能誠懇面對大家問題，實問實答？他希望侯能接受辯論挑戰，讓大家能好好認識他，也體檢侯。

針對外界質疑林佳龍首選非新北，把新北當二等公民，林佳龍解釋，他當初提出跨域治理的訴求是北北基桃，不是只有台北，相信偉大城市都是會歡迎人才來，他是有使命感的人，會用行動感動所有人，複製台中經驗，創造新北市城市光榮感，讓市民以身為新北人為傲，未來也會和民進黨台北市長參選人陳時中提出雙北首都圈共同政見。

林佳龍並說，這次全家一起入籍新北，大四的兒子第一次投票，面對這次困難選舉，就說一定要投給爸爸。