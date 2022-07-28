外銀看台灣經濟表現，肯定與唱衰占比各半。法國外貿銀行東北亞經濟研究團隊向來是支持的一方。28日公布的最新台灣經濟評估報告，不僅跟進近期下修2022年台灣GDP年增率預估的隊伍，還以「雙重夾擊」形容台灣經濟下行風險增加的不利因素。

外銀圈近日來連續公布下修2022年台灣GDP成長預測，星展銀行自3.8％調整至3.4％；花旗集團亦從3.8％下修至3.4％；法國外貿銀行則從4.2％下調至3.4％，減少0.8個百分點，動作最大。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，台灣經濟下行風險來自通膨升溫和全球需求疲軟，兩項外部因素夾繫，為了緩解下行風險的負面影響，台灣官方可能需要在下半年加快重開邊境以，提振經濟。而且，台灣央行在2022年底之前，需將政策利率上調2碼，即25個基點至 1.75％。

台股與美股連動密切，由於科技股遭到拋售，第二季台灣股市資金持續淨流出168億美元，與2022年第一季的規模相似。法國外貿銀行認為，不同之處在於整體資本淨外流的規模，從3億美元進一步擴大至55億美元，反映出外國投資者正在根據跨國利差，重新配置投資。

第二、三季以來，美股呈現盤跌，花旗集團和德意志銀行均估測，美國S&P500指數，未來12個月的目標區為4200點，和7/28的4008點，反彈的空間不大；但是美國聯準會升息的速度卻沒有放緩。預估外資需要重新全球配置資產，一致性地從新興市場撤出資金、回到美國市場。

法國外貿銀行認為，可能拉動台灣經濟增長的一線希望，來自消費，隨著台灣逐漸走出上一輪疫情，消費可望從較低的基數反彈，但並非完全沒有風險。