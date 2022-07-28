性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她坦承是靠整形才有現在美貌，近期健康狀況亮紅燈住院，康復後出席飲品活動，常在社群平台分享生活日常的她，分享了在現場拍攝的影像，雪碧在照片中大露渾圓雪乳，不過被發現同框正妹胸前疑似有白白一塊。

雪碧今（28）日發出照片，表示自己有參加網紅77老大研發的飲品發布會，雪碧穿著深U露背洋裝，大方露出渾圓碗公奶，火辣身材讓粉絲目不轉睛，她在現場揪3位正妹跟她一起拍攝動態影片，四位正妹拿著飲品開心比出7的手勢，其中一位同框正妹身穿性感洋裝，與雪碧形成峰峰相連的景象，動態模樣令許多人瘋狂觀看。

不過有粉絲注意到站在雪碧後方的正妹，美胸東半球有白白一塊，和整體膚色明顯不同，讓網友發問：「雪碧上方的女生左胸是不是腫一塊啊？看起來不太自然耶」

雪碧和正妹一起拍片。（圖／雪碧Instagram）

而活動結束後，雪碧到高級日料店用餐，一連曬出多段美食影片，超精緻的擺盤令網友看傻，她也開心合照留念，行程滿檔的雪碧接著曬出練舞影片，她頭髮隨意綁起，低領背心露出深邃事業線，身後還有兩位美女相伴，雪碧曬出三人合照，直呼：「練舞結束，大家好棒棒」，同時釋出練舞過程，透露8月4日即將登上KKBOX的舞台表演，令許多網友期待。