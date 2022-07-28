美國參議院全院通過晶片法案後，眾議院周四投票預料也將批准，美國總統拜登可望在下周初簽署立法，不過規模527億美元的補貼對晶片業如同杯水車薪。

《晶片與科學法案》預計提供527億美元政府補貼，吸引企業在美國生產與研發晶片，還有估計價值240億美元的投資租稅抵減。法案亦計劃在未來5年斥資逾1,700億美元，提振美國科學研究，以利與大陸競爭。

拜登敦促眾院盡快通過法案，他在參院投票通過後透過聲明稿表示，「在美國民眾擔心國家經濟和生活成本之時，晶片法案可謂解答之一，它將加速美國半導體製造，降低從汽車到洗碗機等各式產品價格。」

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，晶片法案將創造高薪工作，緩解供應鏈壓力，協助降低成本，並保障美國國家安全。

若晶片法案順利成為法律，包括英特爾、美光、德儀和其他國外半導體企業，在美國設立新廠將能獲得政府補助，這些擁有晶片生產廠的企業將是最大的直接受益者。

晶片法案雖為半導體企業帶來利多，但與半導體產業的支出規模相比僅是九牛一毛。500多億美元補貼乍看下是一筆巨款，但這筆款項將分5年支出，整體影響力有限。

根據IC Insights數據顯示，今年半導體產業的總資本支出估計年增24％，金額達1,900億美元。相較之下，法案的支出規模在5年期間只有低個位數成長。

Bernstein分析師羅斯根（Stacy Rasgon）在報告中指出，雖然法案能對晶片產業和部分個股帶來溫和助益，但我們並不認為法案能產生重大影響。

值得一提的是，晶片產業可能面臨潛在需求挑戰，而非供給層面。半導體產業的兩大市場－電腦與手機，需求隨著經濟成長減速急劇惡化。