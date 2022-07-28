MIRROR演唱會再出槌 大電視突掉落重壓3舞者（翻攝東網）

香港男子音樂組合「MIRROR」演唱會不斷出包，先前成員Frankie陳瑞輝因過於投入而踩空，導致手臂擦傷，今（28日）第四場演唱會再爆嚴重事故，台上大螢幕忽然鬆脫，當場砸中3名舞者，演唱會也被迫終止。

根據港媒綜合報導，MIRROR成員Edan 和Anson Lo合唱《Elevator 》時，和一群舞者在台上載歌載舞，未料掛在空中的大型螢幕，其中一台竟掉下來，3名舞者直接被壓倒，其中一名傷者為香港女子組合COLLAR成員So Ching的男友Mo，在歌手盧瀚霆Anson Lo的MV常見他的身影，是其御用舞蹈員，Mo送醫時意識清楚。

隨後，演唱會宣布發生重大意外，要求觀眾立即離場，場面一片混亂；而這段事故影片也被放上網流傳，許多網友見狀，紛紛留言：「請大家集氣祝福傷者平安無事」、「超離譜！」，更痛批負責搭建舞台的工程品質惡劣，很不能接受。

事實上，MIRROR演唱會第一天就開始狀況連連，本來有安排12位成員站在天橋跳舞，但天橋卻跟著劇烈搖晃，成員不敢接近天橋中間，讓觀眾看得冷汗直流；另外，成員AK站在舞台跳舞時，升降台居然卡頓，導致他差點重心不穩跌下台。

演唱會第二天便取消天橋表演的環節，改讓成員在平面舞台上勁歌熱舞，想不到再度出包，成員Frankie陳瑞輝獨白時，因為太過投入，加上燈光昏暗，沒有注意到已踩到舞台邊緣，直接在上萬觀眾面前摔落，所幸他馬上爬起來，並表示無大礙，事後也在IG限動PO手臂擦傷的照片報平安，但還是讓粉絲非常擔心，在網路發起聯署，以及在紅館門外舉牌呼籲主辦單位要重視安全問題，甚至還有人寄信給康樂及文化事務署要求暫停演出。