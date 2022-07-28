牛仔褲大廠如興（4414）自爆財務困境，29日是否出現信用違約狀況備受關注；如興28日晚發布四點聲明，表示已與安泰商銀等往來銀行協商，並獲善意回意。

據悉，如興新任董事長翁紹華、總經理紀宗明28日親赴安泰商銀說明後，安泰商銀已同意解除凍結如興資金，也就是說合庫即將到期之信用狀已無違約之虞。

如興表示，有關公司近日紛擾，經各方友善溝通，達成放下紛歧、共同面對困難、解決問題之共識，並發表四點聲明，包括公司經營方向，一切均以協助客戶創造價值、增進公司利益、提高股東權益為最高原則。

其次公司後續仍將持續依循子公司作業監理辦法及內部控制制度，執行對子公司之監理作業，對於近日各方之指教，公司已依循主管機關之指示提供充分說明，務求透明允當揭露充分之資訊。

此外，公司積極與金融業者協商之下，截至目前，公司尚未有貸款逾期情事發生；並說明已與安泰商銀等往來銀行針對前曾簽署之授信條件協商，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，公司已提出相關還款計畫，期儘速完成授信條件之變更，以穩定財務情形。

而對於近期糾紛造成股東、員工、銀行及主管機關之困擾，經營團隊除深表歉意，亦將深刻檢討，共同砥礪，無論董事會成員如何變動，一切均以公司發展及股東整體利益為優先考量。