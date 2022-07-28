新北市長選戰是一對一，還是一對多的對決？交通部前部長林佳龍日前被徵召參選新北市長，雖與現任市長侯友宜有一段差距要追趕，但他28日上節目受訪時表示，改制前的台北縣老縣長、行政院長蘇貞昌將培養出的幹部、經驗傾囊相授，除民進黨祕書長林錫耀當競總主委，還有吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政當他的總幹事、文宣、組織、政策召集人，讓他形容有如「站在巨人的肩膀上」，快速組織最強團隊，有信心把選戰打成PK盤。

被問到「老縣長蘇貞昌這次有沒有全力幫你」，林佳龍回應，「蘇院長不管把他過去累積的人才，或對市政的了解，事實上都一一傳授，所以我可以在最短的時間，組織一個最強的競選團隊，而且大家士氣高昂，都認為新北這一戰，將會決定年底雙箭頭其中一個重要的引擎，來帶動全國的選舉。」

被問到怎麼幫？林佳龍說，「其實在選對會的時候，蘇院長就有提出對整個新北的分析，包括現在的市長強弱的地方，他認為大有可為、精采可期。他也認為我出來承擔，讓大家很興奮；尤其一出場之後幾次的攻防，也看到我們至少這是一個可以PK的盤。」

林佳龍表示，「除了蘇院長的經驗傳承之外，我的競選團隊主要幾乎都是他過去培養出來的幹部，包括林錫耀，黨的秘書長做我的主任委員，吳秉叡立委做我的總幹事，另外蘇巧慧做文宣的召集人，張宏陸做組織的召集人，加上羅致政負責政策的召集人，大部分都是他過去培養出來的人才」。

「再來，在最快的時間就召集30幾位議員參選人，因為這次是要聯合競選。」林佳龍說，「馬上大家討論未來的重點，我相信，在他的基礎上，我好像站在巨人的肩膀上，可以很快的時間組織最強的團隊。」