前幾天，國防部發表了幾張花蓮佳山基地的內部照片，這也引起了國際的關注，著名軍事網站「動力-戰區」(The Drive -WarZone)發表了一篇專文，特別介紹佳山基地。

該文寫道，俗稱台灣空軍的中華民國空軍，簡寫ROCAF，罕見發表了佳山空軍基地的山體機庫的相關照片，這些照片在以往不被公關，其中包括一些最新升級的F-16V「蝰蛇戰機」(Viper )配備魚叉反艦飛彈的演習照片。

可以看到1枚 AGM-84L 魚叉反艦飛彈裝在機翼下，另有AIM-120C 先進中程空對空飛彈 (AMRAAM) 也被安裝在翼尖，以及機翼下方的AIM-9L/M 響尾蛇。飛彈上棕色和黃色條紋顯示那是實彈，如果是練習彈，條紋是藍色的。

這些照片最值得注意的不是戰機與武器本身，而是它們的所在位置，那是位在台灣東部的花蓮佳山空軍基地，該基地與山體隧道網路相連，通向堅固的地下機庫，是中華民國空軍部分戰鬥機機隊的避難所。該結構相當秘密，中華民國軍方長期嚴格控制入內採訪的人員，以及外流的影像與照片。

谷歌空拍圖的佳山基地，滑行道的起點是綠意蔥蔥的山脈，那就是地下機庫的入口。(圖/Google Map)

正因為該基地的安全等級很高，因此我們並不清楚為何他們主動分享基地內部照片，應該是傳達中華民國空軍的防禦決心，要是台灣發生戰爭衝突，國軍將會堅持防衛自己。

其實中華民國軍方沒有真正說明坑道戰機的所在地，然而寫過《現代台灣空軍力量：中華民國空軍的今日》(Modern Taiwanese Air Power: The Republic of China Air Force Today)國防記者羅伊‧周(Roy Choo)證實，這些照片就是佳山地下機庫。

該書提到「佳山是在台灣東海岸建造的2處避難所之一，另一個是位於台東志航基地，不過規模稍小。於1980年代初提出計畫，利用歐洲研發的新奧地利隧道方法 (NATM) 。」

佳山的建設於1984年正式開始，歷時8年完成，總成本約為10億美元。基地等於挖空了一座岩山，裡頭有著巨大的空間，能夠收容相當大量的飛機，山體能夠抵禦大威力的空襲而不毀。

曾參觀過基地的人表示，入口處的巨大鋼製防爆門，可以承受極強的衝擊。坑道內有五個水平隧道，和五個垂直隧道組成，以縱橫交錯的方式交織在一起。滑行坡道高達大約三層樓。

書中提到，坑道可容納多達200 架戰鬥機、一些地下發電機、醫療設施、指揮基礎設施，以及可維持數個月的食品，和燃料供應。

值得一提的是，近年來，中共持續增強的軍力，不管是新造的航空母艦，或是空中加油機，都增強了中共打擊台灣東部基地的能力，因此台灣軍方有必要加強防衛設備，像是方陣快砲這樣的武器，攔截陸攻巡弋飛彈、無人機群或反輻射飛彈。

此外，其他的空軍基地也必須強化防禦，清泉崗基地(CCK)正在建造36個強化機堡，可以承受 2,000 磅炸彈的直接攻擊耗資 1.57 億美元。志航基地也將建造新的強化機堡，該基地已確定從 2023 年起，開始接收新的 F-16C/D。