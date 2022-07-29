對於新北市長侯友宜近日前喊出「改變的勇氣」口號，民進黨新北市長參選人林佳龍28日晚間接受電視節目專訪表示，侯友宜可能把他選總統的訴求提早曝光，才會喊出這樣的口號，呼籲侯誠懇面對選民，不要坐這山、望那山，若侯連任會牽涉到補選，這就是韓國瑜的問題嘛！

林佳龍質疑，侯友宜每次都說做好每一天，「但你的每一天是從現在到選舉完？還是到4年後？」侯不能含糊其辭，侯原本左右逢源、藍綠通吃，但新北市長這一役，如今他出來參選，侯就要面對，反問侯：「如果每次都說努力工作、腳踏實地過每一天，那請問你在新北市長的角色還有多少天？」

至於會不會要求侯友宜承諾「不當落跑市長」、簽署「不落跑聲明」？林佳龍說，這個問題是一定要問的，侯也要回答，不然怎麼繼續選下去，認為每個參選人都應該要做此承諾，他也會自我要求，如果連任連任期一半都無法做滿，無法派代理人須補選，就涉及到公共利益。

林佳龍被問到，對於侯友宜日前喊出「新北首都圈」概念，是否會覺得被抄襲，林佳龍回應，新北沒有扮演首都圈的領頭羊，他很樂意被抄襲，認為侯在新北已12年了，如果能早一點做會有很多、更好的政績。