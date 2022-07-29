掌管龐大資源的大陸國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）的總裁丁文武，28日傳出被有關部門帶走調查，目前處於與外界失聯的狀態。丁文武曾經先後擔任武漢新芯集成電路製造有限公司、長江存儲科技有限責任公司等高管。消息傳出後震撼大陸半導體業界與市場。

值得注意的是，近日陷入破產重整困境的大陸科技巨頭紫光集團，先前投資業務涉及武漢新芯與長江存儲。2016年，紫光收購武漢新芯多數股權，之後又聯合國家集成電路產業投資基金、湖北省科投等機構共同出資成立長江存儲。

然而，曾經發出豪語要買下台積電與合併聯發科的紫光集團前董事長趙偉國，7月上旬也遭到相關部門從北京家中帶走，同樣處於失聯狀態。

新浪科技28日晚間報導，7月17日，據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、吉林省紀委監委發布訊息稱，大陸國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任、國家晶片大基金管理公司前總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，目前已正在接受中紀委調查。

報導指出，大陸國家集成電路大基金相關官員接連先後被查，有業內人士表示，「這也說明目前國家對半導體產業的的推動，可能有了一些階段性的變化，管理越來越嚴格了。」

據該人士透露，早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費人民幣（下同）2億多元，但卻對外說建廠成本近20億元，中間存在諸多不透明處。