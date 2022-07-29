正所謂英雄所見略同，對待聰明人，有時甚至不用多說一句話，只要一個眼神，對方就能讀懂你的心思。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，最喜歡和聰明人打交道，因為強強聯手的情況下，很多事情都能事半功倍。

▍金牛座

金牛座的人身上有種「見賢思齊」的特質，因此看見比自己聰明的人時，會忍不住想要親近對方，有事沒事就和對方多交流，就是想要知道聰明人對待事情的想法和見解。加上金牛座個性謙虛好相處，所以聰明人也不會感到厭煩，甚至認為金牛能大膽說出自己不敢說出口的話，而對金牛十分欣賞。

▍雙子座

雙子座聰明伶俐，腦筋轉很快，也十分靈活知變通，所以做事情時相當看重效率，最好對方能一秒讀懂他所有的表情和語言，並且馬上就能達到雙子座的要求。個性急躁的雙子座不喜歡同樣的事情反覆解釋，這會讓他們更加不耐煩，所以樂於跟聰明人打交道，因為這會讓他們覺得省事很多。

▍獅子座

獅子座的人洞察力極強，很會看人，尤其特別欣賞聰明人，因為自己本身也是聰明人，所以不喜歡說廢話，如果能用一個字就說清楚，他們就不會用兩個字。正所謂英雄惜英雄，所以獅子座看到聰明人就像見到知音，能在強強聯手的情況下，創造出許多利多。