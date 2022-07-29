2019年日韓貿易戰開打，日本對於出口到韓國的關鍵材料加強管制，日媒分析指出，雖然3年過去，但韓國依舊沒能擺脫對日本半導體原料的依賴，直言韓國半導體「去日本化」停滯不前。

根據《日經中文網》報導，觀察韓國貿易協會統計，會發現韓國半導體「去日本化」並未像文在寅政權宣稱的取得進展。分析日本限制出口手續的3種半導體相關材料，其中氟化氫的對日進口額，以2019年7月為轉捩點，2020年比2018年減少86%，但在2021年出現反彈，進口額比上年增加34%，2022年前4月也比上年同期增長30%；從其餘2個品類來看，光阻劑維持同比2位數的增長，氟化聚醯亞胺則僅小幅減少。

報導指出，在韓國從日本進口的品類中，其中金額最大的半導體製造設備，在2021年進口額比上年成長44%至63億美元，值得注意的是，韓國全部品項的對日貿易逆差，也維持擴大態勢。

而韓國半導體國產化的停滯不前，也反應在韓國企業股價，憑藉氟化氫國產化而提高知名度的SoulBrain公司，股價自2019年7月以後迎來上漲，一度漲至7萬韓元，但最近跌破2萬韓元，跌至6年來最低。

報導也警告，日本需要留意韓國企業的國產化是否取得進展，以韓國大廠三星為例，該公司的半導體和顯示器年營業收入合計為13兆日元，規模達日本最大半導體企業鎧俠控股（Kioxia Holdings）的8倍，對於很多日資供應商來説，三星都是重要客戶，三星一旦在國產化取得進展，日本企業將受到影響。