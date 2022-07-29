俄羅斯本周將送往歐洲的天然氣輸氣量降至俄烏戰爭爆發前的2成，讓歐盟不得不啟動相關措施因應，所有國家自主性降低使用量15%，若狀況未能改善，可能會採取能源配給制，德國關鍵產業汽車、化工及工業協會公開表示，願意配合政府的措施，但如果天然氣持續短缺，可能被迫減少生產。

路透社報導，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯對歐洲的天然氣運輸量降至原本的4成，本周又突宣布，由於技術原因，需要將輸氣量降至2成，讓歐盟氣得痛批此舉是政治考量，烏克蘭總統澤倫斯基也批評，俄羅斯總統普丁發動天然氣戰爭。

歐盟也採取措施因應，從8月到明年3月，各國自主降低15%的天然氣用量，如果俄羅斯完全斷氣或需求增加，狀況無法改善，可能就會採取配給制，但目前歐洲國家都不希望走到這一步。

德國汽車、化工及工業協會公開表示，企業願意配合政府的要求，但如果不減產，可能達不到儲存天然氣的目標，加上能源轉換出現限制，如果要更大幅的減少使用天然氣，可能就必須降低產能，將其轉移至國外。

報導提到，如果暫停使用天然氣，可以使用煤或石油替代，這種方法在短期是可行的，但替代方案具有較高的碳排量，德國政府在這方面的配套措施就相當重要。

德國汽車行業協會（VDA）主席Hildegard Mueller警告，「這些節能措施大量消耗短期能源的潛力，因此更強硬的削減措施，都可能對生產帶來難以解決的干預，並對員工及供應商產生影響。」