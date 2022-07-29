現代消費者對咖啡的依存度越來越高，一天數杯已是生活常態，但許多消費者也有這樣的經驗：望著街頭林立的連鎖咖啡店，卻找不到對味的咖啡；或是平日上班時間繁忙，出門前無法花時間親自沖煮一杯好咖啡；甚至是工作型態改變，留在家裡的時間變長，希望打造專屬的居家咖啡館，眾多情境與需求，Nespresso Vertuo能輕鬆滿足！ 咖啡機Vertuo Next擁有5種杯量選擇，搭配32款咖啡膠囊，在家可以一鍵萃取香醇濃厚的高品質咖啡，杯杯享有精品手沖等級的創新美式咖啡風味，讓咖啡時光更臻完美。

Nespresso於今年5月正式推出Vertuo系列，為咖啡愛好者重新定義極致美式咖啡體驗，搭載創新咖啡萃取技術，透過高品質咖啡豆、專業工匠技藝及烘焙技術，滿足偏愛大杯美式咖啡或喜歡多元咖啡選擇的消費者，傾心呈現居家精品咖啡館。

COFFEE 大杯咖啡系列 專屬美式咖啡狂熱者

Nespresso於今年5月正式推出Vertuo系列，為咖啡愛好者重新定義極致美式咖啡體驗。（圖／Nespresso）

隨著咖啡市場擴張，喜愛美式咖啡的消費者越來越多，若你也習慣在緊湊的日常節奏中來杯大杯美式咖啡舒緩身心，Nespresso Vertuo大杯咖啡系列是最好的選擇，提供230ml及保有濃縮咖啡口感的150ml的大杯濃縮咖啡兩種杯量與15種風味咖啡膠囊，自在享受對咖啡的渴望。其中特別推薦象徵Nespresso頂級咖啡工藝的「單一產區臻選咖啡」，從一杯咖啡完整體驗來自咖啡產區的傳統罕見處理技法，呈現自然甜美的風味，也給自己爭取沉澱片刻、休整再出發的寧靜時光。

Espressos 濃縮咖啡系列 強烈層次滿足咖啡癮

象徵Nespresso頂級咖啡工藝的「單一產區臻選咖啡」，從一杯咖啡完整體驗來自咖啡產區的傳統罕見處理技法，呈現自然甜美的風味。（圖／Nespresso）

創新美式咖啡的使命是為多元需求的消費者提供喜好的咖啡選擇。針對偏愛濃郁層次的咖啡迷們，Nespresso Vertuo帶來濃縮咖啡系列，10款咖啡膠囊推薦杯量為80ml的雙份濃縮咖啡與40ml的濃縮咖啡。

風味選擇上包括帶有辛香與濃烈烘焙香的迪芙里托、濃醇蘇克洛，或強度稍低、帶有莓果香調的朵坎托等極具特色的品飲選擇；強烈香氣之中保有醇厚溫和的口感，讓風味層次更加明顯，對於喜愛濃郁風味與多元口感帶來驚喜感的消費者來說，從中挑選準沒錯！

CRAFT BREW工藝精萃咖啡系列 媲美手沖適宜分享

咖啡機Vertuo Next擁有5種杯量選擇，搭配32款咖啡膠囊，在家可以一鍵萃取香醇濃厚的高品質咖啡，杯杯享有精品手沖等級的創新美式咖啡風味。（圖／Nespresso）

Nespresso Vertuo最大的特色之一，即是推出現有Nespresso咖啡的最大杯量選項535ml的分享杯。具有勘比手沖等級的咖啡風味，在一天結束之際，分享給家人們，圍著桌子，一邊品飲高品質的咖啡，一面訴說著今日的生活，就是最幸福的時刻。

Nespresso工藝精萃咖啡系列提供兩款咖啡膠囊：分別是具有鮮明煙燻香調的濃郁強烈風味，以及具有穀物香的圓潤溫和風味，輕輕品嚐咖啡香醇，在家也可以擁有如此頂級的生活質感！

 BARISTA CREATIONS咖啡大師牛奶特調系列 香醇入喉一口暖心

Nespresso工藝精萃咖啡系列提供兩款咖啡膠囊：分別是具有鮮明煙燻香調的濃郁強烈風味，以及具有穀物香的圓潤溫和風味。（圖／Nespresso）

加入牛奶的咖啡，是許多台灣消費者心中的首選。Nespresso咖啡大師牛奶特調系列自推出以來受到廣大族群的喜愛，自然不會在Vertuo系列缺席；提供80ml與230ml適合加入牛奶打造香醇特調的杯量選擇。除了比昂科拉杰若、比昂科馥緹兩款牛奶絕配的咖啡膠囊外，人氣熱銷榛果瑪芬風味咖啡也是最佳推薦，溫暖了睡前、午茶時光以及與情人談心的時時刻刻。

Nespresso Vertuo突破對咖啡膠囊的想像，玩轉極致品味。即使外在環境變化快，只要有了Nespresso Vertuo系列咖啡機與咖啡膠囊，隨時就能享受品質穩定的頂級美式咖啡。無論是獨居宅家，或是朋友造訪，居家咖啡館即刻開張，盡享大杯咖啡帶來的美好時光！

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