美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出考慮訪問台灣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出可能在8月率團訪問台灣，南加州大學美中學院（USC US-China Institute）研究員齊邁可（Mike Chinoy）日前投書《外交政策》（Foreign Policy）雜誌，提問裴洛西想在此次行程中達成什麼目標？此外華府對此態度不一致也讓他困惑，對於行程外洩、華府態度不同步等提出另外5個疑問。

現常駐台灣、曾擔任美國有線電視新聞網（CNN）駐北京分社社長的齊邁可26日投書《外交政策》，認為裴洛西如果訪問台灣，這趟「冒險」旅程的「戲劇性姿態將大於實際幫助」。

他說目前華府有關裴洛西可能訪台的情況仍相當混亂，裴洛西將訪台的消息最初是由英國《金融時報》（Financial Times）根據6名匿名消息人士揭露，齊邁可指出，這讓人關注究竟是誰想讓計畫曝光，以及為什麼，他依此提出3個問題：第一，最初是由裴洛西的下屬洩漏消息的嗎，以尋求額外宣傳？第二，還是政府內部的人洩漏以破壞行程？第三，還是只是一個失誤？

齊邁可說如今消息外漏，美國政府也面臨兩難困境，如果裴洛西沒來，看起來就會像華府允許北京對台美往來設下限制，那將讓北京更加相信美國正在衰弱，而中國大陸日益自信的國際行動正在獲得成效，此外，共和黨也能順勢抨擊拜登對陸軟弱。

針對裴洛西可能來訪，中國大陸警告美國後果自負。不過如果裴洛西無視北京的警告，齊邁可指出，可能會在台灣議題上引發一場危險的新危機，先前外界已經揣測，解放軍可能會阻止裴洛西搭乘的美國軍機降落台灣，甚至宣布台灣為中國大陸的防空識別區，屆時將讓全球的半導體供應鏈變得更加複雜。

他說北京的警告都是無法實現的巨大威脅，不過在美中關係如此緊張之際，仍不能排除情勢升級到失控的危險。

他認為裴洛西可能訪台只是加深外界有關美國對中、對台政策的困惑，例如美國總統拜登近幾個月來已三度表示，如果台灣受到攻擊，美國將防衛台灣，不過白宮官員隨後又出面淡化他的說法。另外，裴洛西可能訪台，拜登、裴洛西、美國軍方的態度卻不一致。

齊邁可質疑，拜登與裴洛西在許多議題上都緊密合作，難以想像為何這次看來卻不同步？另外他也質疑，為何美國國防部顯然是在出訪行程揭露後才向裴洛西彙報潛在風險，而不像事先謹慎規劃中的一環？

此外，他也認為裴洛西可能訪台的時間點看來像是沒有必要的挑釁，與美國國會8月休會比較有關，而不是有策略性的計畫。大陸共產黨將在秋天舉行第二十次全國代表大會，屆時大陸國家主席習近平將尋求第三任期，齊邁可認為如果北京無法預防裴洛西在這麼政治敏感的時刻訪台，可能會讓習近平很沒面子，進一步提升強烈反應的機會。

齊邁可在文末指出，必須問裴洛西一個不舒服的問題：究竟裴洛西希望達成什麼？他說裴洛西支持台灣的意圖非常明顯，但行為似乎與更廣泛的美國戰略無關，例如拉攏美國在亞太地區的盟友緊密合作，以應對中國大陸的威脅，或是從俄烏戰爭中汲取教訓，鼓勵台灣增強防衛能力。

他說從白宮的混亂訊息來看，這當中似乎相當缺乏溝通與協調。他也認為可能的8月行是象徵意義大於實質意義，屆時如果情勢升級，將會是台灣人民、以及可能包括載她訪台的美軍面臨後果。