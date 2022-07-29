近兩年晶片短缺成國際關注焦點，各國爭相補貼自家晶片產業，吸引半導體場大力擴廠，但也因此出現關鍵的半導體製造設備交貨延宕的情形。日經報導，台積電今年3月、6月接連派人遠赴美日，了解設備商交貨時間延長的情形，有消息稱，日本合作供應商已經通知台積電，原已延長的時間將再往後推遲；報導說，這也是台積電首度收到廠商的道歉回應。

台積電6月中派員前往日本設備供應商，旨在釐清設備無法準時交付的原因。報導稱，台積電作為全球晶片代工龍頭，通常供應商會盡可能的滿足台積電需求，而這將是台積電首度收到來自廠商的道歉。

報導指出，台積電將在未來3年投入1000億美元的資本支出，但現在供應鏈卻遭遇層層困難，台積電供應鏈管理負責人JK Lin帶領團隊先是在3月遠赴美國訪問廠商，又於6月赴日本，以了解半導體設備延宕情形。

報導援引熟知會議的消息人士透露，日本最大半導體設備供應商東京威力科創（Tokyo Electron）和迪恩士半導體（Screen Semiconductor Solutions）等供應商已經通知台積電，原本延長的交貨時間，可能還會再延誤。

報導提到，這些因素使得供應鏈不斷面臨難題，讓晶片短缺問題難以攻克。美國、歐洲和大陸等全球多國致力斥資振興當地半導體製造，但其難度不小，晶片製造的背後是一條龐大且複雜的供應鏈，包括上百種原物料、氣體和金屬等缺一不可。

波士頓諮詢公司半導體和材料業務負責人JT Hsu表示，光是達成70%或80%晶片自主的目標也極為困難，對任何國家、任何地方都是一項艱難的挑戰。另外，報導引述台積電創辦人張忠謀曾說過，美國難以重建一條完整的半導體供應鏈，花費數千億美元後，你會發現供應鏈仍不完整，成本之高超乎想像。