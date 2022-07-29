新竹都城隍廟28日於深夜11點舉行「福門大開 神鬼啟航」開虎門儀式，也象徵竹塹中元城隍祭正式展開。29日下午還有城隍祭重頭戲之一的「揪團夯枷，消災解厄」，以及8月10日「查夜暗訪，祈福平安」、8月12日「城隍威巡，遶境賑孤」等活動也將陸續登場。

竹塹中元城隍祭除去年因疫情停辦，今年已是第7年由市府與都城隍廟共同舉辦，每到開虎門這天，各信眾及粉絲都集合於都城隍廟前廣場，場面十分熱鬧，吸引民眾搶拍珍貴畫面。

新竹市副市長李世珍、新竹都城隍廟管理人鄭來聖及新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞，28日深夜於新竹都城隍廟的三川殿舉行「福門大開 神鬼啟航」開虎門儀式，農曆七月初一子時一到，擊鐘鳴鼓向各信眾宣告，竹塹中元城隍祭正式啟航。

過去民眾多認為「鬼門開」有著萬般禁忌，但在市府攜手廟方推廣下，讓原本罩著宗教民俗神秘面紗的開鬼門儀式，這幾年成為信眾爭相目睹的文化盛宴，今年開虎門儀式也在網路直播現場實況畫面，一度吸引約4000人上線收看。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，去年2021城隍季因疫情停辦，在疫情趨緩後，許多期待已久的信眾十分期盼今年恢復舉辦，更是在年初就提早開始著手準備，相信一定會讓來參加的信眾有滿滿的收穫。

至於29日下午將登場的夯枷儀式，每年都吸引數千民眾報名，數千位民眾脖子上掛著黃色紙枷，隨著神明遶行新竹市鬧區，場面十分壯觀。「夯枷」象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，今年報名人數達2000多人。