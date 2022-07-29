民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、球場門雙風暴夾擊，衝擊綠營北北基桃竹選情，甚至傳出「一屍五命」、「換堅」等說法。據悉，總統蔡英文28日下午邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸商討選情，會中有共識力挺林智堅，當前不討論「換堅」議題；但針對黨內建議，林應否主動退回台大國發所學位，則有不同意見，將會觀察近日情況再研議。

有媒體報導，蔡英文周三、周四連續兩天針對桃園選情召集會議，並指稱在周三會議中，林智堅坦言即便黨決議換堅，自己也尊重。對此，民進黨表示，經確認，林智堅周三(27日)並未前往官邸；事實上，蔡英文在周三中常會前，應是邀集柯建銘、苗栗縣長候選人徐定禎與前立委郭俊銘，商討苗栗競選架構與對策，會議內容也在中常會後，由民進黨發布新聞稿向各界說明。

林智堅競選辦公室發言人王文萱則表示，林智堅28日前往官邸，是向蔡英文詳細報告論文事件的來龍去脈，闡明該事件因應作為；蔡英文聽完後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

此消息很快引發網友熱議，PTT鄉民酸：「論文的問題蔡英文很熟的，問對人了」、「媽媽救我」、「這件事重要到總統要介入？黨政不分欸」、「整個國家替他背書？」、「去官邸報告幹嘛？不是應該去台大報告嗎」、「博士教碩士，真用心」、「非肩不投」、「我看應該是要放棄學位了」。