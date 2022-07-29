模特兒出身的女星葉安婷曾出演《流星花園》、《再見螢火蟲》等偶像劇，近年她將事業重心轉往大陸，去年底和交往8個月的上海富商老公Tony閃婚，婚後積極力拼做人的進度，如今終於傳出好消息，葉安婷在IG曬出8個月孕肚，目前也已從大陸返台待產，不時分享日常生活，卻意外曝光家中豪奢裝潢設備。

葉安婷最近頻頻分享孕肚照片，除去肚子大外，四肢依舊纖細。根據《鏡週刊》報導，她和老公Tony是去年12月在上海領證，由於雙方年紀都不小了，交往沒多久就展開了同居，並發現二人價值觀能互相磨合，一起同居8個月後便決定結婚。今年5月宣布懷胎5個多月，現今快生的她也已返台準備生產。

葉安婷就算懷孕身材比例依舊超好。(圖/葉安婷 IG)

葉安婷孕期已有8個多月，目前她已返回台北住處待產。(圖/葉安婷 IG)

先前，葉安婷曾在IG上傳在渡假村的孕肚照，穿著灰色比基尼激曬孕肚，狀態保養得非常好，如果沒仔細注意看她的肚子，由於她的四肢比例極好，根本無法想像這是一名孕婦。這幾日，她剛從陸返台待產，辛苦在飯店隔離後出關，貼出和富商老公的同框照放閃，回台北住處後和貓咪團聚，還曝光家中豪宅設備。

葉安婷和富商老公Tony同框曬恩愛。(圖/葉安婷 IG)

葉安婷向大家報平安的同時，順勢曝光住處的豪奢裝潢。(圖/葉安婷 IG)

日前葉安婷回到台北住處後抱起貓寶貝，讓牠和肚裡一個月多後出生的寶寶相處。據悉，目前在她肚裡的是一名男寶寶，不過似乎兒子對她還挺不錯，在她IG中經常還能挺著孕肚四處走動，並曾透露：「孕媽媽還是很有活力的」，顯然對新生命的降臨早已做足準備。不過看她親密摟貓的樣子，想必會是一位好媽媽。