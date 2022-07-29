有學生質疑學生會因為政治立場，對林智堅事件異常沉默，反遭小編嗆聲。(圖／Dcard)

民進黨桃園市長候選人林智堅論文抄襲風暴，不僅名聲大跌，也重創台大校譽，台大學生會遭質疑因為政治立場對此事漠不關心，反嗆「學生會比批評林智堅才去研究學術倫理的更重視學術倫理」，引起爭議。就有學生挖出過往學生會卡管案事件發言，諷刺綠到出汁。

過往一向敢言的台大學生會，在此次林智堅論文門中卻顯得異常安靜，有學生忍不住傳訊息問「為何台大學生會對林智堅論文案漠不關心，是因為綠色的嗎？」，遭學生會小編反嗆「學生會一直有在關心學術倫理，一定比想批評林智堅才半路出家去研究學術倫理的人更重視學術倫理，本屆學生會不發表意見是因為該案已進入審定委員會，要尊重專業」。

許多台大在校生也無法苟同學生會說法，在Dcard留言批評：「過往學生會遇到重大事件都會發聲明，這次就真的很安靜啊」、「學生會也不在意啦，畢業後就直接入黨了」、「政黨退出校園是指國民黨退出校園吧？」、「好民進黨式的回答」、「當年學生會還去撞校長辦公室欸，現在都死光了？」、「學生會早從好幾年前就是鐵桿綠了」。更有學生酸「當年卡管學生會不是這樣的耶」。

管中閔當選台大校長時，當時學生會多次高分貝批評管中閔，時任學生會長吳奕柔和學代會議長周安履更直接公開指稱管中閔違法明確，要求校方遵從教育部指示，重新進行校長遴選，對比今日態度可說南轅北轍。不過也有人緩頰指出，現在學生會跟卡管時的已經不是同一任了，但隨即話鋒一轉，表示很好奇如果林智堅是國民黨的，學生會還會如此安靜嗎？

此次林智堅論文風波學生會小編反嗆一事，新任會長孫語謙指出，發訊的是前一屆學生會成員，學生會也就此案與校方討論過，認為政治性質過高，不宜做出偏頗定論，因此保持沉默，尊重審定會專業。