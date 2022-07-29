根據中央氣象局最新資訊，29日0時36分發生芮氏規模3.6地震，地震深度31.4公里，震央位於台東縣政府北北東方70.1公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣3級。（編輯：楊昭彥）1110729

花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級
苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級
宜蘭規模3.7地震 最大震度3級
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