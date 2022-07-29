中國國家主席習近平7月28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。習近平表示，當前全球經濟形勢充滿挑戰。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。

針對臺灣問題，習近平說，中國政府和中國人民在臺灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。「民意不可違，玩火必自焚」。希望美方看清楚這點。

兩人通話自台灣時間晚間8點33分開始，白宮表示，通話時間總共2小時17分鐘。

根據大陸央視網報導，習近平指出，當前，世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯。面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。這是中美兩個大國職責所在。

習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通管道，推動雙方合作。

當前全球經濟形勢充滿挑戰。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界儘快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

習近平重點闡述了中方在臺灣問題上的原則立場。習近平強調，臺灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。

中國政府和中國人民在臺灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

拜登表示，當今世界正處於一個關鍵時期。美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互瞭解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。我願重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持臺灣「獨立」。

兩國元首還就烏克蘭危機等交換了意見，習近平重申了中方原則立場。兩國元首認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。