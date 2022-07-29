民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲風波不但沒有平息，甚至隨著另一名關係人余正煌跳出來捍衛自身清白，而越演越烈；對此，民進黨台北市議員王世堅直言，此事件大眾已有了共識，呼籲林「不要挑戰社會的智慧。」

王世堅28日在政論節目《新聞面對面》指出，觀察桃園市長選情，國民黨實在太差了，提名的張善政自視甚高、準備不足，即便在新竹棒球場事件撿到槍，也會膛炸把自己打死，所以就算不把林智堅換掉，民進黨因為很團結，要打贏選戰還是沒問題，但他覺得不應該用這種方式。

「學術是萬年大計，任何國家社會都不該動搖它。」王世堅說，之前雖有民調顯示，5成受訪者不認為論文抄襲是很嚴重的事，但如果民眾哪天要做手術，發現幫開刀的醫師曾抄襲論文，會作何感想？如果有人發現住的房子，是由抄襲論文的建築師所設計，那還敢住嗎？

在王世堅看來，林智堅還年輕、優點又多，且從國家跟社會價值的角度，選舉只是一時的，論文門若能處理好，完全不會影響到其政治前途，此時此刻，解鈴還須繫鈴人，林應知道該怎麼做，「我今天必須再講重一點，不要挑戰社會的智慧。」