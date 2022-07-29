房地合一稅2.0上路已滿一周年，永慶房屋統計並推估2021第三季至2022第二季房地合一稅資料發現，符合新法課徵的房市交易案有望超過10萬筆。其中適用45％稅率的短期交易案直逼3萬筆，占比約27％；應納稅金額則上看100億元，推估獲利金額可能超過220億元！

永慶房屋根據財政部統計資料，彙整2021第三季至2022第一季房地合一稅件數與金額，發現適用新法的交易為78334件，而遭課徵45％稅率的高達21202件，占比27.1％。顯示房市短期交易仍盛行，且有逐季增加的趨勢，適用45％稅率的交易件數在2021第三季為5538件，占比26.3％；第四季則有7896件，占比26.7％；到2022年第一季，雖然件數略減至7768件，但占比卻升至28.1％。短短兩個季度，短期交易的占比就增加近2個百分點。

雖然目前政府件數數據僅統計至2022年第一季，但若以第二季稅收金額來推算，房地合一2.0上路滿一年適用45％稅率的短期交易案件將上看3萬件，顯示短期交易狀況頻繁。