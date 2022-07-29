民進黨台北市議員高嘉瑜日前透露，黨內有聲音傳出若不將捲入論文抄襲風波的桃園市長參選人林智堅換掉，恐導致年底大選「一屍五命」，引發軒然大波，甚至掀起茶壺裡的風暴，但也有人及時送暖，綠營北市議員王世堅就選擇力挺，他認為高很老實卻收到圍剿，實屬倒楣，而他自己則是早被「圍剿慣了」。

王世堅28日在政論節目《新聞面對面》表示，「論文門」解鈴還須繫鈴人，況且林智堅還年輕，又有許多其他優點，這次事件如處理得好，對政治前途不會有影響，況且各界對是否抄襲其實已有共識。

話鋒一轉，王世堅提到，「像高嘉瑜說了，她第一個倒楣。」他大讚高是優秀、老實的國會議員，卻因提出觀察分析被圍剿，「我認為應該就到此為止，社會的判斷已經出來了，不要挑戰社會的智慧。」

對此，節目主持人謝震武好奇，有高嘉瑜的前車之鑑，難道王世堅說出真實心聲不怕也被攻擊嗎？王直言過去被圍剿慣了，自己這次對於論文事件的說法若受到批評，他承受得起、也應當承受。