華格納集團的召募廣告，主題是：旅行與友誼

在美國與北約提供更多重型武器並訓練了更多使用這些武器的烏克蘭士兵後，將打了5個多月的俄烏戰爭即將進入第3 階段，缺乏補充兵源的俄軍更加依賴非正規部隊的雇傭軍來做為進攻的主力。這些雇傭軍來自俄羅斯最大的一家私人武裝企業──華格納集團。此一集團曾在俄烏戰爭初期有卓越表現，在整體戰爭形勢轉入不利俄羅斯的階段後，華格納集團將是普丁在俄烏戰場上的最後一張王牌。

俄羅斯在對烏克蘭戰爭開打之前，其武裝部隊在世人眼中一直維持著強大的形象。開戰之初許多國家的軍事評論與業餘軍迷們熱切地議論俄軍精銳部隊的戰力，尤其是被稱為王牌軍的第一近衛坦克軍與VDV空降部隊，在擔負最初的北線對基輔攻堅任務中表現拙劣、損兵折將，開戰沒多久跌破了許多軍事觀察人士的眼鏡，大陸的軍迷們也譏諷他們像晚清的八旗子弟兵，閱兵時雄壯威武，一上戰場就抱頭鼠竄。

Photo of Wagner private military contractors in front of the Vuhlehirska Power Plant. https://t.co/G1YgbgW3ic pic.twitter.com/fntJ7rL9z3 — Rob Lee (@RALee85) July 27, 2022

相反地，在東北線與東線的烏東戰場上，俄軍卻能快速推進，分析人士指出，這部份戰場上俄軍運用了大量非正規的私人武裝部隊，其中最知名、規模最大的是曾在敘利亞戰爭與頓巴斯戰爭中打出名號的華格納軍事集團。尤其是在俄軍撤除北線部隊集中在烏東地區後，雇傭軍在北頓涅茨克戰場再次發揮戰力，被烏軍視為可怕且極為殘暴的對手。

在烏克蘭的斯洛夫揚斯克為俄方作戰的華格納集團傭兵。（圖／推特@RALee85）

這個被視為普丁私人武裝部隊是一名俄羅斯軍事情報局中校烏特金（Dmitriy Valeryevich Utkin）所創辦，他曾參加過2次車臣戰爭，在原來的一個名為斯拉夫軍團的私人部隊的基礎上創辦了華格納軍事集團。烏特金本人有強烈的納粹傾向，「華格納」則是以希特勒特最喜愛的德國音樂家理察．華格納（Richard Wagner)的姓氏來命名。他使用企業化的方式經營，透過網路以及他在軍中的關係召募僱傭兵。兵源除來自於前蘇聯加盟國與車臣之外，還包括近幾年來俄軍參與過戰爭的敘利亞、利比亞與中非，還有部份是近幾年從頓巴斯戰爭中吸收頓涅茨克和盧甘斯克菁英士兵，規模從2014年的數百人逐漸擴大2022年的近萬人。此集團在俄羅斯南部庫班河畔的克拉斯諾達爾市（Krasnodar）設有極具規模的訓練營地。

俄羅斯企業寡頭普里戈津是華格納集團背後的金主，華格納集團這些年來承攬了許多俄羅斯對外軍事行動，除了戰爭，也包括暗殺、綁架等見不得人的勾當。（圖／美聯社）

華格納集團這些年的快速發展與其背後的金主密切關係，許多分析都認為在其背後支持的是與普丁關係極佳的俄羅斯企業寡頭普里戈津（Yevgeny Prigozhin），雖然他本人一直否認這層關係，華格納軍事集團仍被外界視為普丁的私人部隊。這支部隊也因此在過去數年中，於東歐、中東、非洲幫普丁打了許多場大大小小的軍事衝突，許多俄國官方不便出面處理的非正規作戰的軍事行動，或是見不得檯面的「髒活」，都是靠著華格納的僱傭兵來承做。2019年利比亞內戰、2020年白俄羅斯總統大選與亞美尼亞衝突都有華格納集團參與的明確事證。

俄羅斯奪下的重要城市都是有華格納集團傭兵的參與。圖為華格納集團的傭兵在利西昌斯克作戰。（圖／華格納集團）

歐洲情報機構曾發布消息稱，大約有300人在俄戰爭開始前數週就已經潛入烏克蘭，烏克蘭也在戰爭剛開始的2月26日收到情報，指華格納集團已有數百名僱傭兵被派往基輔，準備執行刺殺烏克蘭總統澤倫斯基等政府高層的行動，但這些行動陸續被烏克蘭情報機構破獲。英媒與德媒還做過調查，俄烏戰爭中華格納的僱傭兵也參加了布查大屠殺，3月下旬俄軍在發動頓巴斯第2階段任務時，華格納軍事集團中約有上千名土兵被部署到烏東地區。

Wagner In Donbass



Murad Gazdiev was granted a rare opportunity to embed with the Wagner Group, a secretive Russian private military company, as it fights in Donbass.



The contractors, who call themselves “The Orchestra of Wagner” or “The Musicians,” conceal their identities. pic.twitter.com/gv0Hc6hHhH — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) July 27, 2022

隨著烏克蘭戰爭的持續，華格納加快了在敘利亞的僱傭兵源的召募工作，據媒體指出，俄方開出的條件是每月1200美元的待遇，為期6個月，當他們返回敘利亞時還加發3000美元的獎金。由於僱傭兵並非正規軍隊，只是為錢而戰，自認不受日內瓦公約等國際戰爭法規的約束，因此戰爭罪行的風險也大增。俄羅斯會大量運用這些僱傭兵，除了是取代急缺的補充兵源之外，也是為了提高戰爭的殘酷性，對烏克蘭人製造戰場上的恐怖氣氛。

華格納的兵源除來自於前蘇聯加盟國與車臣之外，還包括近幾年來俄軍參與過戰爭的敘利亞、利比亞與中非，另外有部份是近幾年從頓巴斯戰爭中吸收頓涅茨克和盧甘斯克菁英士兵。圖為在俄羅斯的華格納集團召募廣告。（圖／推特@ruscrimes24）

歷史上的幾個大型帝國在步入衰敗時都有相同的特點，即正規軍隊愈來愈無能，遇上內亂或外侮時只能依賴民間的私人軍隊，在羅馬帝國晚期、漢朝末年的地主武裝、唐末的藩鎮武裝、明末的將領私養軍隊、清末的湘軍淮軍乃至民國時期北洋軍，也都是如此。而現今號稱全球軍事實力第2的俄羅斯也愈來愈倚賴私人武裝，可能也是俄羅斯即將走入衰敗的重要跡象之一。