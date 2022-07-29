尼加拉瓜警方今天表示，北部發生一起嚴重車禍，造成16人死亡、47人受傷，死者包括13名據信為移民的委內瑞拉人。

法新社報導，昨晚這起事故發生在艾斯特利省（Esteli）泛美公路（Pan-American Highway）上一處危險路口。

警方在聲明中表示：「有16人身亡，含5女11男，13人為委內瑞拉國民、1人是尼加拉瓜人，兩人國籍待確認。」

員警認為這起事故為一輛超速巴士撞上兩輛汽車。警方的聲明表示：「由於碰撞和超速，巴士駕駛失去控制而墜谷。」駕駛已遭逮捕。

法新社記者到現場後表示，這輛巴士今天仍上下顛倒留在約80公尺深的山谷中。

當地居民魯加瑪（Mario Jose Rugama）說：「很多人受傷、在哭，一些人在呼喊同伴和小孩，讓人痛心。」乘客因為巴士翻覆而骨折，身上都是車子的熱油。

許多移民會借道尼加拉瓜和中美洲其他國家，試圖抵達美國。（譯者：楊昭彥）1110729